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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على موعد مباريات الدوري المصري في العيد

الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز

موعد مباريات الدوري المصري في العيد، من نتائج البحث المتداولة على شبكة الإنترنت، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يستغل الكثير من محبي وعشاق كرة القدم عطلة العيد في متابعة مباريات الفرق المفضلة لديهم، لذا نقدم لكم خلال هذا التقرير موعد مباريات الدوري المصري في العيد والقنوات الناقلة لتلك المباريات.

موعد مباريات الدوري المصري في العيد

مباريات أول أيام العيد

 

 المصري وفيوتشر

وتبدأ أولى مباريات أول أيام العيد بمباراة المصري وفيوتشر، غدا في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث يستضيف اللقاء استاد السويس.

بيراميدز وسموحة

وفي تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، تنطلق مباراة بيراميدز وسموحة ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف اللقاء استاد الدفاع الجوي.

مباريات ثاني أيام العيد

الإسماعيلي وأسوان

وأول مباريات ثاني أيام العيد ستكون بين فريقين الإسماعيلي وأسوان، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء يوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

البنك الأهلي والأهلي

ويستضيف نادي البنك الأهلي نظيره نادي الأهلي على استاد الشرطة يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباريات ثالث أيام العيد

 

 إنبي وفاركو

ويوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك تنطلق مباراة إنبي وفاركو وذلك في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ويستضيف اللقاء استاد بتروسبورت.

 المقاولون العرب والداخلية

وفي تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، تنطلق مباراة المقاولون العرب والداخلية حيث يستضيف اللقاء استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

وفي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك تنطلق مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

مباراة رابع أيام العيد

حرس الحدود والاتحاد السكندري

ويختتم فريقي حرس الحدود والاتحاد السكندري مباريات الدوري المصري الممتاز في جولته الـ 32 في رابع أيام العيد، حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتذاع المباريات على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباراة الدوري المصري.

موعد مباريات الدوري المصري في العيد مباريات الدوري المصري الدورى المصرى البنك الأهلي والأهلي الاهلى

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