تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره غزل المحلة، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري، اليوم الثلاثاء، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزنارى.

خط وسط الملعب: نبيل عماد دونجا – أحمد أبو الفتوح - إبراهيم نداي – محمود شيكابالا.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري.

ويعتمد الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، على طريقة 3-2-4-1، في غياب الثلاثي حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر؛ نظرًا لوجودهم مع المنتخب الأوليمبي.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

- يتواجد فريق الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، خلف فيوتشر صاحب المركز الثالث بفارق أربع نقاط.

- بينما يتواجد فريق غزل المحلة، تحت قيادة المدرب رضا شحاتة، حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على إستاد "غزل المحلة"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري، قد انتهت بفوز غزل المحلة بنتيجة 2-1.