قبل العيد.. تعرف على المحميات الطبيعية في مصر ومميزاتها (صور)

يستغل الكثير من الأشخاص الإجازات الرسمية في الأعياد، في التنزه، وتعتبر المحميات الطبيعية أكثر ما يقبل على زيارته الأشخاص، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور المحميات الطبيعية الأكثر شهرة.

محمية رأس محمد

تعتبر أجمل بقاع الأرض، وتحتوي على مناظر خلابة، حيث توصف بأنها "جنة الله على الأرض".

محمية وادى الريان

تعتبر من أشهر وأكثر المحميات الطبيعية التى تشهد أكبر عدد من الزيارات وتتميز بأجوائها المميزة والمختلفة.

محمية وادى الجمال

تتميز محمية وادي الجمال بأنها تضم مجموعة متميزة من الثروات البحرية والجبلية.

محمية وادى دجلة

هي محمية غنية بالحفريات، حيث إن وادى دجلة جزء من الهضبة الشمالية لصخور الجيرية من عصر الإيوسين.

محمية الغابة المتحجرة

تعتبر واحدة من المحميات ذات الأهمية الجيولوجية الكبيرة داخل القاهرة، ويوجد بها بقايا أثار غابة شجرية.

محمية الزرانيق

محمية ذات أرض رطبة وتعد واحدة من أروع المحميات الطبيعية في مصر.

محمية جبل علبة

تعتبر من أكبر المحميات الطبيعية المصرية وإحدى محميات البحر الأحمر وتقع تحديدا في مدينة حلايب.

محمية سانت كاترين

محمية تاريخية ذات تراث ثقافي فريد من نوعه بمحتوياته المعمارية وكنوزه الأثرية.

محمية أبو جالوم

تتمتع محمية أبو جالوم بمشهد بانورامي مذهل وهي منطقة هادئة وصاخبة تقع المحمية على خليج العقبة بين شرم الشيخ وطابا، وتتميز بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية والبرية والأسماك الملونة.

محمية قارون

تحوي الكثير من الطيور فهي تعتبر منطقة طيور مهمة، حيث تعد المنطقة موطناً للعديد من أنواع الطيور المختلفة.

محمية نبق

هي محمية متعددة الأغراض، حيث تتميز بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية والبرية، وغابات المانجروف ذات الطبيعة الخلابة والفريدة من نوعها.