ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ البرنامج التدريبى لتدريب الميسرين "TOF" لمدارس المزارعين الحقلية بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية البرنامج التدريبى لتدريب الميسرين (TOF) لمدارس المزارعين الحقلية وذلك برعاية المهندس خالد علي ابو شادي وكيل الوزارة مدير مديرية الزراعة بالغربية بحضور المهندسين الزراعيين بمحافظات (الغربيه, كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية ودمياط, الإسماعيلية.

وحمل البرنامج التدريبي عنوان (توسيع نطاق الإدارة المستدامة دودة الحشد الخريفية في افريقيا والشرق الأدنى وآسيا ) تحت رعاية وزير الزراعة والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد, والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى مصر وذلك بحضور مدربين خبراء من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) و الدكتور كامل الحلاج استشارى وقاية وإنتاج النبات والدكتور مؤمن جيلاني استشاري المدارس الحقلية بمكتب فاو مصر. 

ويأتي ذلك فى إطار التعاون المستمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى (قطاع الإرشاد) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

وأشار الدكتور علاء  عزوز رئيس قطاع الإرشاد إلى أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع وتأهيل عدد 40 من المرشدين الزراعيين ومهندسي المكافحة بكافة محافظات الجمهورية لتدريبهم على أعلى مستوى وذلك لتنفيذ مدارس المزارعين الحقلية لمكافحة دودة الحشد الخريفية حيث تعد هذة المدارس الحقلية نهجا مختلفا يعود بالنفع علي المزارعين وزيادة انتاجية محاصيلهم الزراعية. 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير الزراعة بالعمل الدائم علي تطوير منظومة الإرشاد الزراعي وذلك لإيجاد الحلول البديلة للإرشاد الزراعي التقليدي لتحقيق عوامل الاستدامة بالقطاع الزراعي.

تنفيذ البرنامج التدريبي لتدريب الميسرين TOF المزارعين الحقلية بالغربية

الأكثر قراءة

"عمارة السلام" تنهي حلم "والد آية": من شقة تؤمن مستقبلها لـ"كوم تراب"

توقيت صلاة عيد الأضحى بمحافظة الشرقية 2023 وكافة المحافظات

كشف ملابسات العثور على جثة طفل فى مصرف اللبينى بأبوالنمرس

أزمة على المحك.. كيف رأى دول الغرب تمرد "فاجنر" على روسيا؟

المؤبد للمتهم بقتل طفلة بعد التعدى عليها جنسيًا بالسلام

حبس متهمين بالتعدى على عامل جراج فى السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟