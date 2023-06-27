تنفيذ البرنامج التدريبى لتدريب الميسرين "TOF" لمدارس المزارعين الحقلية بالغربية

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية البرنامج التدريبى لتدريب الميسرين (TOF) لمدارس المزارعين الحقلية وذلك برعاية المهندس خالد علي ابو شادي وكيل الوزارة مدير مديرية الزراعة بالغربية بحضور المهندسين الزراعيين بمحافظات (الغربيه, كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية ودمياط, الإسماعيلية.

وحمل البرنامج التدريبي عنوان (توسيع نطاق الإدارة المستدامة دودة الحشد الخريفية في افريقيا والشرق الأدنى وآسيا ) تحت رعاية وزير الزراعة والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد, والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى مصر وذلك بحضور مدربين خبراء من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) و الدكتور كامل الحلاج استشارى وقاية وإنتاج النبات والدكتور مؤمن جيلاني استشاري المدارس الحقلية بمكتب فاو مصر.

ويأتي ذلك فى إطار التعاون المستمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى (قطاع الإرشاد) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

وأشار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد إلى أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع وتأهيل عدد 40 من المرشدين الزراعيين ومهندسي المكافحة بكافة محافظات الجمهورية لتدريبهم على أعلى مستوى وذلك لتنفيذ مدارس المزارعين الحقلية لمكافحة دودة الحشد الخريفية حيث تعد هذة المدارس الحقلية نهجا مختلفا يعود بالنفع علي المزارعين وزيادة انتاجية محاصيلهم الزراعية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير الزراعة بالعمل الدائم علي تطوير منظومة الإرشاد الزراعي وذلك لإيجاد الحلول البديلة للإرشاد الزراعي التقليدي لتحقيق عوامل الاستدامة بالقطاع الزراعي.