في صوم الرسل.. 7 أسرار كنسية واجبة على كل مسيحي

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، خلال الفترة الراهنة بصوم الرسل، الذي ينتهي يوم 12 من شهر يوليو المقبل، بعد فترة 37 يوما متصلة.

ويكثر في الأصوام ممارسة الأقباط لما يسمى بأسرار الكنيسة السبعة الذين شرحهم لـ"الدستور" الإيبذياكون الإكليريكي مينا منتصر، والذي قال إن أسرار الكنيسة سميت بذلك الاسم لإيمان الأقباط بأن السر هو حدث يحدث بشكل منظور إلا أن فاعليته غير منظورة ولكن يتم الشعور بها.

وتنقسم أسرار الكنيسة إلى سبعة أسرار ٤ واجبه و٣ غير واجبة، الواجبة هي المحتم على كل مسيحي قبطي أرثوذكسي القيام بها وهي سر المعمودية ووضعه المسيح حينما قال أَجَابَ يَسُوعُ: «الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يُولَدُ مِنَ الْمَاءِ وَالرُّوحِ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَلَكُوتَ اللهِ." (يو 3: 5)، وأيضا سر الميرون الذي اشتقته الكنيسة من النص الانجيلي وَأَمَّا أَنْتُمْ فَالْمَسْحَةُ الَّتِي أَخَذْتُمُوهَا مِنْهُ ثَابِتَةٌ فِيكُمْ، وَلاَ حَاجَةَ بِكُمْ إِلَى أَنْ يُعَلِّمَكُمْ أَحَدٌ، بَلْ كَمَا تُعَلِّمُكُمْ هذِهِ الْمَسْحَةُ عَيْنُهَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَهِيَ حَقٌّ وَلَيْسَتْ كَذِبًا. كَمَا عَلَّمَتْكُمْ تَثْبُتُونَ فِيهِ.

رسالة يوحنا الأولى (2 :27)

وأيضا سر التوبة والاعتراف الذي خرج من رحم النص الكتابي القائل "إِنِ اعْتَرَفْنَا بِخَطَايَانَا فَهُوَ أَمِينٌ وَعَادِلٌ، حَتَّى يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَيُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ إِثْمٍ" (1 يو 1: 9)، وأخيرا سر الافخارستيا الذي أسسته الكنيسة بناء على طلب من المسيح شخصيا حينما قال مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ" (يو 6: 56).