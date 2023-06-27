نشأت العمدة: إنجازات 10 سنوات شهادة نجاح لثورة 30 يونيو

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، أن ما تحقق في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية من إنجازات، يؤكد نجاح 30 يونيو، وأنها كانت الثورة الحقيقية لتصحيح مسار الوطن.

وقال محمد نشأت، في تصريح صحفي له اليوم، إن ثورة 30 يونيو كانت بداية حقيقية لعودة مصر إلى دورها الريادي إقليميا وعربيا وعالميا، بالإضافة إلى الحفاظ على هويتها الثقافية والحضارية، من محاولات الإخوان طمس هويتها وأخوتها والدخول بها في مسار أسود لكي تتحول إلى مأوى للإرهاب، وتحقق حلمها في الخلافة المزعومة.

وأضاف أن المصريين يتذكرون مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو بكل الحب والأمل، لا سيما في ظل ما يتحقق من إنجازات حقيقية.

وتابع نائب الصعيد: “٣٠ يونيو ذكرى ستظل محفورة في ذاكرة المصريين، الذين تمكنوا بإرادتهم الحرة من إنقاذ الوطن من براثن الجماعة الإرهابية”.

ووصف عضو مجلس النواب 30 يونيو بأنها ثورة تاريخية اننتفض فيها عشرات الملايين من المصريين، لإسقاط حكم الإخوان ممن أساؤوا لمصر ودورها وتاريخها خلال عام واحد قضوه في السلطة.

وأشاد عضو البرلمان بالدور الوطنى الهائل، الذي لعبته القوات المسلحة، بقيادة الرئيس السيسي، حيث انحازت بشكل واضح إلى الشعب المصري في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها الذين هددوا بإراقة دماء المصريين، حال الإطاحة بهم من حكم مصر.

وقال العمدة: “لولا وقفة القوات المسلحة في صف ملايين المصريين ما أدى لانتصار ثورتهم وإزاحة جماعة الإخوان”.