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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: ثورة 30 يونيو حققت أهداف الوطن والمواطنين

مدحت الكمار
مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو، أنقذت مصر من كابوس حقيقي، ومن سيناريو دموي من جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت تمثل أزمة كبيرة على مصر طوال العام الوحيد، الذي وصلت فيه للسلطة وكادت أن تدخل بالبلد في مأزق عميق وأسود.

وقال الكمار، في تصريح له اليوم: مصر ستظل تتذكر بفخر 30 يونيو، وتغييرها وجهة البلد، فالكل يرى بعينه الإنجازات تلو الإنجازات في مختلف المجالات. فـ 30 يونيو لم تكن فقط ثورة عظيمة؛ لأنها حققت أهداف ملايين المصريين فحسب، ولكن لأنها اجتثت الإخوان ومزقت مشروعهم.

وأشار، عضو البرلمان إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، تمكنت من تحقيق انتصارات على عدد من الجبهات داخليًا وخارجيًا، كان أبرزها القضاء على جماعات الإرهاب التى حاولت اختطاف سيناء وتحويلها إلى ولاية داخل الدولة الإسلامية. بحسب مفاهيمهم، وقضت على الإرهاب نهائيا بمصر.

وأوضح الكمار، أن ثورة 30 يونيو ونجاحها كان الخطوة الأولى، لإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية التى أعادت لسيناء رونقها الحقيقي بعد سنوات من الإهمال، وبطول الوطن وعرضه ضمن الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس السيسي. فـ3 يونيو ثورة كانت وستظل من أجل الوطن وتحقيق أهدافه العظيمة. والاتجاه نحو توطين عدد من الصناعات، وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية، والتوسع في مشروعات الإسكان بما يناسب الزيادة السكانية، والقضاء على العشوائيات، وتحسين حياة سكان الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، والانطلاق في مجال الصحة بـ100 مليون صحة وغيرها.

واختتم النائب مدحت الكمار: ثورة 30 يونيو، واحدة من الثورات العظيمة في تاريخ الوطن، كما أن الدور المشهود للقوات المسلحة كان سببا رئيسيا لنجاحها.

100 مليون صحة اختطاف سيناء الإخوان الإرهابية التوسع في مشروعات الجمهورية الجديدة الرئيس السيسي الدولة المصرية

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