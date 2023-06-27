محافظ بنى سويف يتفقد شوادر اللحوم تزامنًا مع استقبال عيد الأضحى المبارك

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، شادر بيع اللحوم والسلع الغذائية الاستهلاكية التي تبيع اللحوم بأسعار مخفضة المقام بميدان المديرية بجوار الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين، وهاني الجويلي، رئيس المدينة، والدكتور أحمد الجبالي، مدير الطب البيطري، والدكتور علاء سعيد، مدير التعاون بالمحافظة.

وتجول المحافظ متابعًا حركة البيع والشراء بالشادر، الذي يضم مجموعة من باكيات بيع اللحوم، متبادلًا الحديث مع بعض المواطنين الذين تواجدوا خلال الجولة التفقدية بالمعرض، مطمئنًا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة بالمعرض، منوهًا على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في هذا المجال، مؤكدًا على تكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية لمنع كل صور احتكار السلع الغذائية وغيرها.

ووجه محافظ بني سويف رؤساء المراكز والمدن، من خلال التنسيق مع التموين والغرفة التجارية والجهات ذات الصلة، بالتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع وخاصة اللحوم من أجل تلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، مع استمرار الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ على أن التوسع في شوادر اللحوم ومنافذ بيع السلع بأسعار مناسبة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، حيث تتوسع المحافظة في فتح منافذ بيع للسلع الغذائية وخاصة اللحوم سواء في شوارد منفصلة أو داخل المعرض الرئيسي بميدان المديرية بجوار الصالون الأخضر.

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه وفدًا من الكنيسة الإنجيلية ببني سويف لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ورحب محافظ بني سويف بوفد الطائفة الإنجيلية، معبرًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، والتي تجسد معاني وقيم المحبة والمودة بين نسيج المجتمع المصري، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في تماسك النسيج الوطني بكل مفرداته ومكوناته، ومازال وسيظل النموذج المصري متميزًا في قوته ووحدته رغم التحديات.

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