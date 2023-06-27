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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قصة قسيس إفريقي.. حوله "حلم" من ريتشموند لـ الحاج إبراهيم

القسيس ريتشموند
القسيس ريتشموند

توجه القسيس ريتشموند لأداء مناسك الحج وسط حجاج عام 2023، فبعد أن ظل قسيسًا لما يقرب الـ15 عامًا ومن خلفه أكثر من 100 شخص استطاعت رؤية أن تغير حياته كليًا.

الحاج إبراهيم الذي حوّلت رؤية حياته وجعلته وسط ضيوف الرحمن.. ونقدم لكم من خلال هذه السطور القصة الكاملة له:

قسيس من جنوب إفريقيا ولد بالديانة المسيحية وعمل قسيسًا بكنيسة لمدة 15 عاما، فكان أمير لجماعته ويخدم الكنيسة بكل كيانه، ولكن خلال الفترة الماضية راوده حلم حوّل حياته رأسًا على عقب، حيث تغيرت كليًا.

شارك ريتشموند قصته وقال إن حياته تحولت للأفضل بعدما اعتنق الإسلام، ورأي في نومه داخل غرفته بالكنيسة أنه سمع صوت في المنام لعدة مرات وأحد يقول له أخبر رجالك بأن يرتدوا اللباس الأبيض، وكان ذلك لباس المسلمين أثناء الحج، وعندما استيقظ ظل يقنع نفسه أنه مجرد حلم، ولكن استمرت الرؤية تأتي لأكثر من أربع مرات بنفس التفاصيل، وفي المرة الأخيرة كان الصوت عاليًا وقويًا.

وأبلغ جماعته بالكنيسة، حيث أقتنعوا بالأمر ورأي منهم قبول، وفي ثاني اجتماع له معهم جاءوا باللباس الأبيض، وقبلوا بالإسلام، فمنذ 3 أشهر ويقتنع ريتشموند الإسلام، ونطق بالشهادة داخل الكنيسة، حيث دعمته جماعته أيضًا بترديد الشهادة.

وتحول اسم ريتشموند بعد ان اقتنع الإسلام لـإبراهيم ريتشموند، واستطاعفي فترة قصيرة أن يجعل حوال 5 ألاف شخص أن يقتنعوا الإسلام، وذهب في سعادة لتأدية مناسك الحج،  حيث بكى عندما شوهد الكعبة لأول مرة.

وبمجرد اعتناقه الإسلام لم تأتي الرؤية له مرة أخرى، ووجدت إبراهيم ريتشموند قديما حفاوة في الاستقبال وكرم بالضيافة ببيت الله الحرام، كما ألتقي بوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، والذي قام بالدعوات له بالثبات ونقاء السريرة والصلاح في العمل والصدق في الدعوة.

مناسك الحج ضيوف الرحمن ولد بالديانة المسيحية اعتنق الإسلام إبراهيم ريتشموند كرم بالضيافة الدعوات له بالثبات العمل والصدق

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