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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبل عيد الأضحى.. إعدام طن نصف طن لحوم "فاسدة" في دمياط

لحوم
لحوم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب أغذية دمياط، حملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق، استعداد لإجازة عيد الأضحى المبارك، تحت إشراف الدكتور عطية على منصورن مدير عام الشؤون الوقائية بالتزامن مع حملات مراقبة الأغذية بإدارة كفر البطيخ والزرقا.

وتمكنت الحملات من المرور على ٧٧ منشأة غذائية متنوعة ومحال بيع وتجهيز اللحوم والمستودعات والمصانع والمخابز، و٥٠ منشاة تدار دون ترخيص، و٥ منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة.

حرر ١٣٠ محضر جنحة صحية، وتم ضبط ١١٦ كيلو برجر وكفتة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و١٠٠ كيلو سمن بلدي مجهول المصدر، كما تم ضبط أغذيه تم إعدامها ٤٠٠ كيلو مصنعات دواجن ومنتجات البأين وشيبسي ومعلبات وأغذية متنوعة، و ١٢٠ لتر عصائر ومشروبات وزيت طعام سبق استعماله، وسحب ١٦عينة لحوم مجمدة ولحوم مفرومة ومصنعات لحوم لفحصها للصلاحية للاستهلاك الآدمي، حيث تم عرض محاضر الضبط على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلنت مديرية الصحة عن استمرار الحملات تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك لضبط الأسواق والحفاظ علي الصحة العامة.

وأجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية، خلال وقفة عيد الأضحى المبارك، تفقدت خلالها سوق الخضار ومحال بيع اللحوم بمدينة دمياط، لمتابعة حركة السلع والتأكد من توافرها بالأسعار المقررة، حيث تواصلت مع البائعين وأكدت على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع واللحوم أمام المواطنين وعدم المغالاة فيها، وأيضًا الالتزام بالذبح بالمجازر واتباع الاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة اللحوم المعروضة.
 

إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط دمياط صحة دمياط وكيل صحة دمياط

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