محافظ أسيوط يتابع نسب الإنجاز فى مشروع محور منفلوط العلوى

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز وسير العمل في مشروع محور منفلوط العلوي الذي يتم تنفيذه على النيل بنطاق المحافظة بتكلفة تقديرية 3 مليارات و500 مليون جنيه للارتقاء بمستوى معيشة المواطن حيث يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية لشبكة الطرق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس مركز منفلوط ومسئولي الزراعة والري والمساحة وهيئة الطرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والشركات المنفذة للمشروع.

وجرى تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي وسير الأعمال في مشروع إنشاء محور منفوط العلوي ومناقشة المعوقات ووضع حلول عاجلة لها.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة تضافر الجهود بين كل الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام مراحل التنفيذ بالمشروع وتسريع وتيرة العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد له فضلا عن إزالة أي معوقات تحول بين تسريع وتيرة العمل بالمشروع ومتابعة التزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والتأكد من مطابقتها المواصفات والشروط الهندسية والفنية المقررة لافتاً إلى أهمية محور منفلوط الجديد الذي يعتبر إحدى ركائز التنمية المستدامة والانتقال من شرق إلى غرب النيل بسهولة بدلًا من استخدام المعديات النهرية وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة حيث يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي "القاهرة ـ أسيوط" بالطريق الزراعي عابراً نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد.

وأكد المحافظ، متابعته المستمرة للمشروع وجولاته الميدانية؛ للوقوف على سير الأعمال، منوهًا بأن هذه المحاور تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل كـ"محور ديروط الحر، محور أبوتيج، ومحور منفلوط" بنطاق محافظة أسيوط مؤكدًا على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتسخير إمكانات المحافظة في هذا المحور التنموي الهام.

يذكر أن محور منفلوط الجاري تنفيذه يبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 مترًا تقريبا وتكلفته التقديرية 3 مليارات و300 مليون جنيه ويجري إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عملًا صناعيًا "عدد 9 كباري سطحية و11 بربخا" على نهر النيل وأعلى الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي، بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور.

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