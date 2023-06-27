الإعلان الرسمي قريبًا.. أهلي جدة يُنهي اتفاقه لضم إدوارد ميندي

أنهى نادي أهلي جدة السعودي، اتفاقه مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، تمهيدًا لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وصعد فريق أهلي جدة لدوري روشن السعودي، بعدما احتل صدارة دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، ليعود مرة أخرى وعينه على تدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواكبة مستوى المنافسة في دوري روشن وكذلك المنافسة على الألقاب.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن نادي أهلي جدة أنهى صفقة التعاقد مع ميندي، وبات اللاعب على وشك خطوات قليلة من الانتقال للفريق.

ويلعب ميندي ضمن صفوف تشيلسي منذ انضمامه من نادي رين الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

وأشار رومانو إلى أن تشيلسي وأهلي جدة وقعا على عقود الاتفاق بالإضافة إلى حصول النادي السعودي على توقيع اللاعب، مشددًا على أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال الساعات المقبلة.

وشارك ميندي في 12 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم المنصرم، وتلقت شباكه 17 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة فقط.