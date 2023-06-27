حقيقة تقديم جزء ثان من الكتيبة 101 لعمرو يوسف وآسر ياسين

حالة رواج كبيرة حققها مسلسل “الكتيبة 101”، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، حيث تصدر مؤشرات البحث في جوجل طوال العشرون حلقة الخاصة بالعمل.

وعلمت “الدستور”، أن العمل من المرجح أن يجلس صناعه على طاولة المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة، من أجل الاستقرار على فكرة تنفيذ موسم ثاني للعمل، خاصة بعدما أحدث حالة نجاح كبيرة.

ويقود العمل المخرج محمد سلامة الذي يقوم بالتواصل مع فريق عمل المسلسل من أجل الاستقرار بشكل كامل على إمكانية تقديم العمل مرة أخرى أم لا، خاصة وأنه تعاقد على تقديم فيلم سينمائي ستتضح معالمه بعد موسم عيد الأضحى الجاري.

العمل كانت تدور أحداثه حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.

وشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، أحمد عبدالله محمود، ميرنا نور الدين، وليد فواز، ومحمود ياسين جونيور، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.