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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بخطف الهواتف المحمول من المواطنين في النزهة

حبس
حبس

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بخطف الهواتف المحمول من المواطنين باستخدام دراجة نارية أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية دون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة النزهة، لسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف، وبحوزته فرد خرطوش، طلقة لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه، كما اعترف المتهم بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها لدى 3 أشخاص عملاء سيئ النية تم ضبطهم.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة شخص الهواتف المحمول النزهة دراجة نارية

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