100 مليون جنيه.. القبض على تشكيل عصابي يجمع مدخرات المصريين بالخارج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف تشكيل عصابى تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عبر استخدام تطبيق باسم (إيزى باى EEZEE-BAY) بتجميع مدخرات المصريين بالخارج وتسليمها لذويهم بالعملة المحلية عبر ماكينات الدفع الإلكترونى الخاصة بالتطبيق إيزى باى بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عدد من أصحاب متاجر بيع الألعاب الإلكترونية داخل بعض المراكز التجارية الكبرى باستخدام ماكينات دفع إلكترونى مملوكة لإحدى الشركات التجارية "كائنة خارج البلاد" غير مرخصة من الجهات المختصة وإستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة.

بتكثيف التحريات تبين وجود تطبيق باسم (إيزى باى EEZEE-BAY) تابع لإحدى الشركات العاملة فى مجال التسوق الإلكتروني والكائنة بإحدى الدول قيامها بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني عن وجود فروع لها بالعديد من الدول، وتبين عدم حصول الشركة على تصريح لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني داخل البلاد بالمخالفة للقانون، كما تبين أن ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها مربوطة على حساب الشركة ببنوك عاملة بالخارج وغير مرخص باستخدامها داخل البلاد.

وباستكمال الفحص تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "أحدهم مقيم بمحافظة القاهرة" والآخران يعملان بالخارج تخصصوا في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء لذويهم المقيمين داخل البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" وذلك من حصيلة إيرادات ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها والمحصلة بداخل البلاد بالمخالفة للقانون واستخدام حسابات بنكية فى إجراء عمليات تسليم الأموال لذوى العاملين بالخارج وتحويلها لحساباتهم في البنوك باتخاذ ذلك الأسلوب المبتكر فى تجميع العملة المحلية بالداخل خشية ضبطهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية" - جهاز "لاب توب"- هاتف محمول، بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"- سيارة.

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهمان المقيمان خارج البلاد وتبين قيامه بتهريب ماكينات الدفع وتوزيعها على عدد من المتاجر زاعمًا حصول الشركة المالكة للماكينات على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بالبلاد وأمكن ضبط جميع الماكينات" حيث بلغ إجمالى تعاملات المتهمين ( 100 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.