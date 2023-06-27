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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

صيغة تكبيرات عيد الأضحى.. ومتى يبدأ ترديدها؟

تكبيرات عيد الأضحى
تكبيرات عيد الأضحى

ترديد تكبيرات عيد الأضحى سنة مؤكدة نقلتها الأحاديث النبوية، وتتعدد صيغ تكبيرات عيد الأضحى، كما أوضحت دار الافتاء المصرية في بيان لها، وتعرض الدستور في التقرير التالي تكبيرات العيد الكبير مكتوبة ومتى يبدأ ترديدها 

تكبيرات العيد الكبير مكتوبة 

هناك عدة صيغ لـ تكبيرات عيد الأضحى المبارك وجاءت كالتالي: 

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الصيغة الأولي لـ تكبيرات العيد الكبير : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

 والصيغة الثانية لـ تكبيرات العيد الكبير : الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومثله: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا . 

متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى 

وفق السنة النبوية فإن تكبيرات عيد الاضحى بالصيغ السابقة تبدأ مع  دخول شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق ثلاثة عشر يومًا، من أول ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، كله محل تكبير.

ويكون التكبير المطلق  في أيام التشريق، وفي يوم عرفة، والتكبير المقيد بأدبار الصلوات، والمطلق في جميع الأوقات، في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة، يجتمع فيها المطلق، والمقيد، أما ما قبل عرفة فهو مطلق في الليل والنهار، هذا هو السنة.

وتتعامل الشريعة الاسلامية مع التكبير الجماعي فهو غير مشروع بدعة، كونهم يتكلمون بصوت واحد، هذا بدعة غير مشروع.

وقال مجمع البحوث الإسلامي إنَّ تكبيرات عيد الأضحى تبدأ من فجر يوم عرفة، إلى عصر آخر أيام التشريق، وبذلك يكون موعد التكبيرات قد بدأ فجر اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيه، ويستمر حتى عصر ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

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