وست هام يرفض عرض مانشستر سيتي لضم ديكلان رايس

رفضت إدارة نادي وست هام يونايتد الانجليزي، العرض المقدم من نظيرتها في مانشستر سيتي من أجل الحصول على خدمات ديكلان رايس، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل مانشستر سيتي في المنافسة على ضم رايس خلال الأيام الماضية، بعد رفض إدارة النادي عرضين من أرسنال لضم اللاعب، و بلغت قيمة العرض الأخير 90 مليون جنيه إسترليني، ورفضتهما إدارة وست هام، خاصة أن الأخيرة ترغب في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني مقابل رحيل اللاعب.

ويلعب ديكلان ضمن صفوف الفريق الأول لوست هام منذ تصعيده من فريق تحت 21 عامًا في صيف عام 2017.



ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن إدارة نادي وست هام يونايتد رفضت العرض المقدم من نظيرتها في مانشستر سيتي للحصول على خدمات رايس، بعدما قدمته إدارة الستيسنز مساء أمس.

ولعب ديكلان رايس 50 مباراة بقميص وست هام خلال الموسم المنقضي، وسجل 5 أهداف وصنع 4 لزملائه في الفريق.

وأفادت ذا أثلتيك أن العرض الذي قدمه الستيسنز بلغت قيمته 80 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى 10 ملايين استرليني حوافز مشيرة إلى أن العرض لم يلق إعجاب إدارة وست هام وتم رفضه بسرعة.

وبدأ ديكلان رايس مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فريق تشيلسي للشباب، ثم انتقل لفريق وست هام للشباب في صيف 2013 قبل التصعيد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2015، قبل أن ينتقل لفريق تحت 21 عامًا في الصيف التالي ثم ينضم للفريق الأول في صيف عام 2017.

ولعب رايس 245 مباراة مع وست هام منذ بداية مسيرته مع الفريق الأول، وسجل 15 هدفًا وصنع 13 لزملائه.