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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"السبكي" يستطلع آراء المواطنين في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حرص الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، على استطلاع آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية لهم بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية. 

كما حرص على التحدث مع الأطقم الطبية للوقوف على احتياجات أي دعم مركزي لتنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد والإجازات الصيفية على أعلى مستوى.

جاء ذلك خلال، جولة تفقدية مفاجئة للمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، رافقه خلالها، عدد من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالمقر الرئيسي للهيئة، وفروعها، ومنشآتها الصحية بالإسماعيلية.

وشدد الدكتور أحمد السبكي، على ضرورة تيسير حصول المواطنين بالإسماعيلية على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، خلال المرحلة الانتقالية، وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية، والمتابعة الحثيثة من فريق العمل لمتابعة رحلة علاج المريض من بداية دخوله للمنشأة الصحية وحتى حصوله على الخدمة الطبية بأعلى مستوى من الجودة ورضائه الكامل عنها تماشيًا مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي على استمرار الهيئة في التطوير باستخدام أفضل التقنيات العالمية بهدف توفير الرعاية الصحية الأمثل للمواطنين، والمضي قدما نحو توطين أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، ومنها تأسيس نظام صحي قوي يوفر تغطية صحية شاملة بجودة عالمية لجميع المصريين.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن سجل إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية يعكس الابتكار والإبداع في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق التفوق على جميع المستويات العلاجية والإدارية والفندقية والخدمية، مشددا: "نستمر في التطوير باستخدام أفضل التقنيات المعمول بها في العالم من أجل توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمواطنين، والمضي قدما نحو توطين أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

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