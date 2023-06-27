حبس المقاول ومالك الطابق الـ14 بالعقار المنهار فى الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية حبس كل من المدعو "هاني. ج. ا"، مالك الطابق الـ14 بعقار سيدي بشر المنهار، والمقاول المسئول عن إزالته قبل انهيار عقار الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما لقيامهم بأعمال بناء بالطابق الأخير الرابع عشر بدون ترخيص، وتهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

كان أمر المستشار محمود عوف، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بسرعة ضبط وإحضار المقاول المسئول عن أعمال التعلية بعقار سيدى بشر المنهار، ومثوله للتحقيق بعد أن توصلت التحريات لقيامه بأعمال بناء بالطابق الأخير على الرغم من صدور قرار بإزالته.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالإسكندرية إلى موقع انهيار "عقار المصيفين" المنهار المكون من دور أرضي و13 طابقًا علويًا شرق الإسكندرية، وذلك لإجراء المعاينة اللازمة ومتابعة وجود سكان أسفل الأنقاض واستخراجهم من قبل الحماية المدنية والاستماع إلى أقوال شهود العيان والمصابين.

كانت قد تسبب العقار المنهار في انفجار ماسورة غاز طبيعي أسفل الأنقاض ونشوب حريق في أجزاء أخرى، وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية بالسيطرة عليها باستخدام سيارة إطفاء.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة بانهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا مأهولًا بالسكان.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الإسعاف إلى مكان الانهيار، وجار التعامل ورفع الأنقاض والكشف عن المحتجزين بمعرفة الكلاب البوليسية المدربة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مأهول بالسكان ووجود محل أسفله كان به عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى وجود بعض قاطنيه العقار تحت الأنقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار، وأن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وأنه يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وأن العقار صادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورًا بقطع جميع المرافق عن العقار، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.