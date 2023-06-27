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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يستعد لمزاحمة ريال مدريد على صفقة مبابى

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أفادت تقارير صحفية بأن نادي ليفربول الانجليزي مستعد للدخول في المنافسة على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات مستقبل كيليان مبابي محل شك خلال الفترة الأخيرة، بعدما أبلغ اللاعب إدارة ناديه برغبته في عدم تفعيل شرط تمديد العقد حتى 2025، مما يشير إلى قرب رحيله.

ووفقًا لما ذكره راديو ماركا، فإن نادي ليفربول مستعد لدفع 250 مليون يورو، بالإضافة إلى 50 مليون يورو حوافز ومزاحمة ريال مدريد على التعاقد مع كيليان مبابي.
ولعب مبابي 43 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم المنصرم، وسجل 41 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

وأوضحت صحيفة لو باريزيان الفرنسية في وقت سابق أن باريس سان جيرمان منح مبابي فرصة حتى 31 يوليو المقبل لحسم مستقبله سواء بالبقاء مع النادي أو الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ماذا حدث بين مبابي وباريس؟

نشرت صحيفة ليكيب منذ أسبوعين تقريرًا أفادت خلاله أن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في عدم تفعيل شرط تمديد عقده مع النادي حتى صيف 2025، وهو ما يعني رحيله عن الفريق بحلول 30 يونيو 2024 بموجب عقده الحالي.

ثم أصدر اللاعب بيانًا عبر وكالة الأنباء الفرنسية، أكد خلاله أنه أبلغ إدارة النادي الباريسي برغبته في وقت سابق، مشيرًا إلى أن الخطاب المرسل للنادي كان بمثابة تأكيد على رغبته المعلنة.

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

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