ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة.. 115 سؤالا مهما فى مادة الفيزياء قبل الامتحان

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يبحث العديد من الطلاب عن مراجعات لمادة الفيزياء للثانوية العامة قبل الامتحانات التى يتم استئنافها بعد عيد الاضحى المبارك حيث يتم عقد امتحان الفيزياء يوم الأحد 2 يوليو المقبل.

فى هذا السياق، تنشر “الدستور” 115 سؤالا فى مادة الفيزياء بالإجابات وهذه الأسئلة من المتوقعة فى امتحانات الثانوية العامة 2023.

رابط الـ 115 سؤال فيزياء https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1670779173388253&id=100013685580919&sfnsn=scwspwa&mibextid=VhDh1V

 

وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، ويتم متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية للوزارة على أن يتم التواصل مع جميع الإدارات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية . 

 

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

الثانوية العامة 2023 الثانوية العام الح التعلي التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية والتعلي الإدارات التعليمية الأضحي المبارك التربية والتعليم الرياضيات امتحانات الثانوية العامة 2023 مادة الفيزياء الثانوية العامة

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن توقعاتها لدرجات الحرارة خلال أيام العيد

موعد بدء تكبيرات عيد الأضحى 2023.. والصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد

ضبط المتهمين بالتعدى على مواطن وتمزيق ملابسه بالقاهرة

تفاصيل مصرع 31 من عمال مناجم الذهب فى جنوب إفريقيا

العيد فرحة على شاشة «المتحدة».. أفلام وبرامج وسهرات تلفزيونية وحفلات غنائية

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة فى بطولة الدورى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟