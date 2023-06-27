لطلاب الثانوية العامة.. 115 سؤالا مهما فى مادة الفيزياء قبل الامتحان

يبحث العديد من الطلاب عن مراجعات لمادة الفيزياء للثانوية العامة قبل الامتحانات التى يتم استئنافها بعد عيد الاضحى المبارك حيث يتم عقد امتحان الفيزياء يوم الأحد 2 يوليو المقبل.

فى هذا السياق، تنشر “الدستور” 115 سؤالا فى مادة الفيزياء بالإجابات وهذه الأسئلة من المتوقعة فى امتحانات الثانوية العامة 2023.

رابط الـ 115 سؤال فيزياء https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1670779173388253&id=100013685580919&sfnsn=scwspwa&mibextid=VhDh1V

وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، ويتم متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية للوزارة على أن يتم التواصل مع جميع الإدارات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية .

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.