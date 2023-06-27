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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس بحلول عيد الأضحى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أسمى وأرق التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الحبيبة باليمن والخير والبركات، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يحميها من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما وجه محافظ بورسعيد التهنئة لمعالى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزراء والمحافظين والجهات المعنية، ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، ورئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، متمنيا من الله أن يديم الأمن والاستقرار بمصر، وأن تخطو مصر دائمًا نحو التنمية والرخاء والتقدم في كافة المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة نجحت فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياة الكريمة للمواطنين، من خلال العمل المتواصل تسع سنوات متتالية لتنفيذ خطط التنمية وإقامة كبرى المشروعات القومية التى أسهمت فى عودة مكانة مصر الرائدة بين دول العالم، متمنيًا من الله أن يعيد تلك المناسبات ومصر دائمًا تنتصر وتنهض وتحقق مزيدًا من الإنجازات.

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