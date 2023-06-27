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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء في البرقية: "يطيب لي سيادة الرئيس ونحن نحتفل بعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير والبركات، أن أبعث بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهنئات القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان، داعيًا المولى- عز وجل- أن يوفق سيادتكم لتحقيق مزيد من النجاح والتقدم وأن يكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".  

كما بعث محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء مجلسي النواب والشيوخ، ووزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الداخلية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور وزير الأوقاف، والدكتور مفتي الجمهورية، والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، أعرب فيها عن تهنئته المقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

كما تقدم محافظ الجيزة وكل القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بخالص التهاني للمواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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