محافظ الإسماعيلية يهنئ الرئيس بحلول عيد الأضحى المبارك

أرسل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء فيها: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على سيادتكم والأمة الإسلامية والشعب المصري بالخير واليمن والبركات».

وفي هذه المناسبة الغالية نتوجه إلى الله عز وجل أن يوفق خطاكم من أجل رِفعة مصر وتقدمها، وأن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يحقق لها الأمن والأمان في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بهذه المناسبة العطرة، متمنيًا أن يوفق الله الجميع لخدمة مصر وشعبها وتنفيذ الواجب الوطني على الوجه الأكمل؛ من أجل رفعة وتقدم مصرنا الغالية.

وتقدم المحافظ بخالص التهنئة لأهالي محافظة الإسماعيلية وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يحفظ الله مصرنا الغالية من كل مكروه.