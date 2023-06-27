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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حفلات موسيقية وأمسيات شعرية.. أنشطة "الإنتاج الثقافي" في 30 يونيو

حفلات موسيقية
حفلات موسيقية

يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، خلال الفترة من ٣٠ يونيو الجاري حتى ٥ يوليو المُقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بساحة دار الأوبرا، بست حفلات موسيقية مجانية للجمهور، تبدأ بحفل فريق كورال روح الشرق - جامعة عين شمس، ويحيي اليوم الثاني، عازف القانون صابر عبد الستار وفرقته الموسيقية.

أما اليوم الثالث، فيتضمن باقة من الأغاني لنجوم مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، وهم: "أميرة رضا، منار الشاذلي، مؤمن خليل، أحمد شرف".

ويُشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي فى اليوم الرابع للاحتفال، حيث يحيي الحفل، فريق شباب لايف، بفرقة أنغام الشباب "عماد كمال، كمال كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمي".

أما اليوم الخامس للاحتفال، فيُقام حفل الفنانة "فاطمة محمد علي" وفرقتها الموسيقية، حيث تشدو بباقة من أشهر الأغاني الوطنية  لكبار نجوم الطرب.

ويختتم الاحتفال بأمسية شعرية غنائية، يُشارك فيها فرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، كما يُقدم الشاعر محمد بهجت، مجموعة من القصائد الشعرية فى حب الوطن.

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تُنظم وزارة الثقافة المصرية، من خلال قطاعاتها المتعددة، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا ثرياً، ابتداءً من يوم 30 يونيو الجاري.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "إن ثورة 30 يونيو ساهمت في الحفاظ على هوية مصر، ومثلت حائطَ صدٍ ضد محاولات تغيير وجه مصر الحضاري"، وأكدت أن ثورة 30 يونيو كانت شرارة البدء لبناء الجمهورية الجديدة.

وتابعت: بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مصري، تُنظم الوزارة برنامجًا حافلًا، وكرنفالاتً شعبية في محافظات مصر المختلفة، وسلسلةً من الندوات والمعارض والحفلات الموسيقية.

وأضافت وزيرة الثقافة: حرِصنا أن يكون الاحتفال مميزاً هذا العام بالمواقع الثقافية المنتشرة بأرجاء الجمهورية، خاصة التي كانت محرومة من الفعاليات والأنشطة طوال سنوات، ومنها المواقع الثقافية بالعريش والشيخ زويد والمناطق بديل العشوائيات.

30 يونيو البيت الفني للفنون الشعبية البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الأوبرا الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية شئون الإنتاج الثقافي ساحة مركز الهناجر مسابقة أنا المصرى للأغنية الوطنية وزيرة الثقافة وزارة الثقافة

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