طبقا لمشروع قانون جديد.. اختصاصات مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، موافقة لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ونص مشروع القانون على أن يكون للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، مجلس أمناء، يكون بمثابة السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه.

وتضمن مشروع القانون عدد من الاختصاصات لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي جاءت كالتالي:

1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.

2. إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.

3. التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقًا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

4. اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.

5. ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.

6. تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.

7. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.

8. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.

9. فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.

10. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى.