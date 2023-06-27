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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة: 30 يونيو ساهمت في الحفاظ على هوية مصر

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن ثورة 30 يونيو ساهمت في الحفاظ على هوية مصر ومثلت حائطَ صدٍ ضد محاولات تغيير وجه مصر الحضاري، وكانت شرارة البدء لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت وزيرة الثقافة: “بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مصري، تُنظم الوزارة برنامجًا حافلًا وكرنفالاتً شعبية في محافظات مصر المختلفة، وسلسلةً من الندوات والمعارض والحفلات الموسيقية”.

وتابعت وزيرة الثقافة: “حرِصنا أن يكون الاحتفال مميزاً هذا العام بالمواقع الثقافية المنتشرة بأرجاء الجمهورية، خاصة التي كانت محرومة من الفعاليات والأنشطة طوال سنوات، ومنها المواقع الثقافية بالعريش والشيخ زويد والمناطق بديل العشوائيا”.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد اعتمدت منذ أيام، برنامج ‏الفعاليات ‏والأنشطة الثقافية والفنية، التي تُقدمها قطاعات وزارة الثقافة، ‏للجمهور المصري، بالقاهرة والمحافظات، احتفاءً بعيد الأضحى ‏المبارك‎، والذي يشهد عددًا من المفاجآت، من بينها، إقامة فعاليات متعددة بمدينة العريش، وعودة الحياة لسيرك العريش، وإقامة كرنفالات فنية متنوعة في المحافظات، بالإضافة إلى أنشطة الأحياء بديل العشوائيات، وأكثر من 14 عرضًا مسرحيًا على مسارح الدولة.

ووجهت الكيلاني التهنئة لأبناء الشعب ‏المصري والأمة العربية بقدوم عيد الأضحى المبارك، ‏راجية ‏من الله أن يجعلها أيام خير وسعادة على الجميع، مؤكدةً ‏حرص ‏وزارة الثقافة، بقطاعاتها المتعددة، إضفاء البهجة على ‏الجمهور بأيام عيد الأضحى من خلال ما تقدمه من ‏أنشطة ‏وفعاليات تستهدف كل شرائح الجمهور، مشيرة إلى أن تزامن الاحتفاء بعيد الأضحى ‏مع ‏احتفالاتنا بثورة الثلاثين من يونيو - التي استعاد فيها الوطن ‏هويته ‏الثقافية والحضارية-، يُضفي مزيداً من الأهمية على الفعاليات التي يحمل بعضها طابعًا احتفاليًا بذكرى مرور 10 أعوام على ثورة 30 يونيو.

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