"التعليم" تنبه طلاب الثانوية العامة: لا تنسوا.. الامتحانات مستمرة فى العيد

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهًا مهما لطلاب الثانوية العامة 2023 بالشعبتين العلمية والأدبية، بشأن جدول الامتحانات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونوهت الوزارة باستمرار الامتحانات خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يوم الأحد المقبل 2 يوليو الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية)، بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.

كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وحتى يوم الإثنين 3 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى المبارك، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة

يحصل طلاب الثانوية العامة 2023 على إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 حتى السبت 1 يوليو 2023 .

- الأحد 2 يوليو، يستأنف طلاب الثانوية العامة الامتحانات، بأداء الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ثلاث ساعات.

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتان.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية لمدة ثلاث ساعات.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم لمدة ثلاث ساعات، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتان، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ثلاث ساعات.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتان.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم لمدة ثلاث ساعات، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتان، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ثلاث ساعات.