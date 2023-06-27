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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خالفت القانون.. اعترافات المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالشروق

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

تواصل نيابة الشروق وبدر، اليوم، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط شخص وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة بالمخالفة لأحكام القانون وطمعا في تحقيق الثراء السريع حيث انه يتاجر بها خارج نطاق السوق المصرفى بدائرة قسم شرطة الشروق.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وتعود الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الشروق وبدر مبالغ مالية عملات محلية الثراء السريع المتهم

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خالفت القانون.. اعترافات المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالشروق

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