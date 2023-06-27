"الأرز" يستقر عند 25 جنيها بعد سلسلة هبوط في الأسعار

استقرت أسعار الأرز للجملة، اليوم الثلاثاء 27 يونيو، في السوق المحلية للتجار والمستهلك، وسط حالة من الهبوط المتواصل في الأسواق منذ فترة طويلة.

أسعار الأرز للجملة اليوم



واستقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» بالأسواق المحلية لتسجل 15.500 جنيه للطن، وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ثباتًا ملحوظًا ليبلغ سعر الطن 14.500 جنيه ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» إلى 23.500 جنيه للطن وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» 21.500 جنيه للطن.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات عند 25 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الأرز عالميًا

تباينت العقود الآجلة للأرز، خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ صعد عقد يوليو 2023، عند 18.000 دولار للقنطار، بمقدار ارتفاع 0.060 دولار، أي بنسبة 0.33%.

وتراجع عقد سبتمبر 2023، بنحو 0.005 دولار، ليسجل 15.725 دولار للقنطار.

سعر الأرز التمويني

وتطرح وزارة التموين الأرز على بطاقة التموين بسعر12.5 جنيه كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر20 جنيها في الأسواق؛ تخفيفا على المواطنين من خلال إتاحة سلعة الأرز الاستراتيجية بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لأصحاب البطاقات التموينية لسد احتياجاتهم من الأرز وتمنع المجمعات الاستهلاكية شراء الأرز بكميات كبيرة تفوق حجم استهلاك الأسرة.

كانت قد أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب طارق حسانين، رئيس الغرفة، انخفاض سعر الأرز بالأسواق، خلال الفترة الحالية، بنسبة كبيرة، بعد نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين في استيراد كميات أرز أبيض من الخارج، لتلبية احتياجات المواطنين من السلعة، بجانب توفير كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأضاف حسانين أن جميع السلع متوافرة وبكميات كبيرة نتيجة الخطوات الاستباقية التى اتخذتها الدولة المصرية فى تأمين مخزون استراتيجى من كل السلع الأساسية، وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث أي أزمات فى نقص السلع طوال فترة جائحة كورونا أو خلال الحرب الروسية الأوكرانية.