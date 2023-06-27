مصرع شخص بتصادم سيارة ملاكي في الشرقية

شهد طريق بلبيس اتجاه السلام حادث تصادم سيارة ملاكي أمام شركة للصناعات الكيماوية أسفر عن مصرع شخص وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الخانكة تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد استقبال مستشفي الخانكة "م أ"، 29 سنة، يقيم بالخانكة، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بطريق بلبيس اتجاه السلام أمام شركة للصناعات الكيماوية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.