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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه القناة": حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن انطلاق حملات توعية بالقطاعات الثلاثه (الإسماعيلية – بورسعيد – السويس)؛ لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحى، الأمر الذى يتزايد معه الاستهلاك فى مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحي.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الحملة تشمل توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس، ونشر أرقام الخط الساخن للشركة لتلقي البلاغات من المواطنين.

وأشار إلى أن الشركة تنظم حملات طرق الأبواب على محلات الجزارة والمنازل فى إطار حملة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وحفاظ على شبكات الصرف الصحى تزامناً مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، وحث المواطنين على المحافظة على المياه ومنع إهدارها، وخاصة خلال الاستعداد للأعياد الأمر الذى يتزايد معه الاستهلاك في مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحي.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن الحملة تأتى ضمن مجموعة أنشطة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي من خلال العمل على تقليل الأعباء على شبكات الصرف الصحي وعدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحي، وذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في مطابق الصرف الصحي وتجميعها في أكياس القمامة، وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك، منعًا لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية ومنع انسدادات شبكات الصرف الصحى، ويتم تنفيذ أنشطة الحملة تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن 125 وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية لمواجهة أي أعطال.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

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