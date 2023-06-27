ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يهنئ قيادات قسم الظاهر بعيد الأضحى

زار الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، قسم شرطة الظاهر لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لقيادات الحي، وكان في استقبال قدسه العقيد محمد يوسف، مأمور قسم شرطة الظاهر.

وقدم قدسه الشكر الجزيل لسيادة المأمور ولكل رجال الشرطة على تعاونهم المستمر مع كنيسة السيدة العذراء السريانية الأرثوذكسية، التي تقع في دائرة قسم الظاهر، وسهرهم من أجل حماية ورعاية المنطقة، وأعرب عن بالغ سعادته بهذه المناسبات الاجتماعية الهامة التي تقرب القلوب قبل المسافات وتعطي انسجاماً ومحبةً وتقديراً للكل.

ومن جانبه شكر مأمور قسم الظاهر الأب الربان على زيارته الكريمة ولفتته الطيبة، وأكد على استعداده التام للتعاون مع الكنيسة في أي من الخدمات المطلوبة، وفي الختام قدم الأب الربان للمأمور هدية تذكارية خاصة.