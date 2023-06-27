ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لحل لغز سقوط طالب من الطابق الـ12 وتحوله لأشلاء بالطالبية

جثة
جثة

يكثف رجال مباحث اوسيم جهودهم لحل لغز سقوط طالب من الطابق الـ12 و تحول جسده إلى أشلاء بدائرة قسم شرطة الطالبية.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة ذوي المجني عليه وشهود العيان للوقوف علة سبب الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وشهدت منطقة الطالبية بالجيزة مصرع طالب إثر سقوطه من الطابق الـ12 على محل بشارع الأندلس بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

البداية كانت بتلقي مأمور قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع متفرع من شارع الأندلس بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على أشلاء جثة لشخص وبإجراء التحريات تبين أنه سقط من  الطابق 12 على سقف محل بين عقارين ما تسبب في تحول جسده لأشلاء.

إثر سقوطه أجهزة الأم اجراء التحريات اري ارتكب أجرأ

الأكثر قراءة

مخاوف من تحول الصراع فى السودان لحرب عابرة للحدود

"الزراعة" تكشف أفضل الطرق لتحسين سلالات الجاموس المصرى لزيادة إنتاج اللحوم

إيطاليا تؤكد دعمها لجهود المجلس الرئاسى الليبى فى تحقيق الاستقرار والسلام

موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 للمدارس والجامعات

مفتى لبنان: لا وطن دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟