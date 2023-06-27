جهود مكثفة لحل لغز سقوط طالب من الطابق الـ12 وتحوله لأشلاء بالطالبية

يكثف رجال مباحث اوسيم جهودهم لحل لغز سقوط طالب من الطابق الـ12 و تحول جسده إلى أشلاء بدائرة قسم شرطة الطالبية.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة ذوي المجني عليه وشهود العيان للوقوف علة سبب الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وشهدت منطقة الطالبية بالجيزة مصرع طالب إثر سقوطه من الطابق الـ12 على محل بشارع الأندلس بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

البداية كانت بتلقي مأمور قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع متفرع من شارع الأندلس بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على أشلاء جثة لشخص وبإجراء التحريات تبين أنه سقط من الطابق 12 على سقف محل بين عقارين ما تسبب في تحول جسده لأشلاء.