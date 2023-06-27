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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى: إمدادات الأسلحة الجديدة ستمنحنا القوة والحماية لأرواح الأوكرانيين

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الأسلحة الجديدة التي سيمنحها الغرب لكييف، ستمنح القوات الأوكرانية مزيد من القوة والحماية لحسم الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي في تسجيل مصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالأمس ، أجريت محادثات مع الشركاء، بما في ذلك الرئيس بايدن، حول إمدادات الأسلحة بشكل أساسي. اليوم، كنت في منطقة؛ حيث ستمنح هذه الأسلحة المزيد من القوة والحماية لأرواح الأوكرانيين. ونقترب من انتصارنا، هذا هو الشيء الرئيسي. ستكون كل أراضينا حرة – كلها".

وكان زيلينسكي، أعلن أمس الأحد، أنه أجرى "محادثة إيجابية وملهمة" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقشا خلالها زيادة توسيع التعاون الدفاعي مع التركيز على الأسلحة البعيدة المدى".

وأشار زيلينسكي عبر قناته بتطبيق "تليجرام"،  إلى أنه وبايدن نسقا أيضا مواقفهما عشية قمة فيلنيوس لـ"الناتو"، المقرر عقدها في 11-12 يوليو، وناقشا مواصلة العمل على تنفيذ "صيغة السلام" الأوكرانية، والاستعدادات لـ "قمة السلام".

كما أشار زيلينسكي إلى أنه أجرى محادثة مع الرئيس البولندي، أندريه دودا، حيث ناقشا الوضع الأمني ​​في المنطقة، والوضع في ساحة المعركة.

 

مساعدات أوروبية

وكانت دول الاتحاد الأوروبي، اتفقت الإثنين، على زيادة الحد الأقصى لصندوق يُستخدم في تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمقدار 3.5 مليار يورو (3.8 مليار دولار) ليصل إلى أكثر من 12 مليار يورو.

وخصص مرفق السلام الأوروبي الذي تساهم فيه دول الاتحاد الأوروبي بحسب حجم اقتصاداتها بالفعل نحو 4.6 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا. 

والمرفق منفصل عن ميزانية الاتحاد الأوروبي التي من غير المسموح لها تمويل العمليات العسكرية.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل الذي طالب بالزيادة، في بيان "سيضمن قرار اليوم مجددا أن يكون لدينا التمويل لمواصلة تقديم دعم عسكري ملموس للقوات المسلحة لشركائنا".

وأضاف "أثبت المرفق أهميته. لقد غير تماما طريقة دعمنا لشركائنا في مجال الدفاع. إنه يجعل الاتحاد الأوروبي وشركائه أقوى".

زيلينسكي
زيلينسكي
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