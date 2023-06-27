إيطاليا تؤكد دعمها لجهود المجلس الرئاسى الليبى فى تحقيق الاستقرار والسلام

أكدت إيطاليا، الإثنين، دعمها الكامل لكل جهود المجلس الرئاسي الليبي في تحقيق الاستقرار والسلام في كل أنحاء ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم، سفير جمهورية إيطاليا الجديد لدى ليبيا، جيانلوكا ألبريني.

ووفق بيان صادر عن الرئاسي الليبي، مساء الإثنين، فقد نقل السفير الإيطالي، تحيات حكومته والشعب الإيطالي للمنفي وللشعب الليبي، مؤكدًا دور وأهمية المجلس الواضح في تحقيق الاستقرار والسلام في كل أنحاء ليبيا، والنمو الاقتصادي، والخطوات المُنجزة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية، والعمل على وضع الترتيبات المالية، مؤكدًا دعم بلاده للمجلس الرئاسي في كل خطواته.

ورحب المنفي، بالسفير الإيطالي الجديد، مشيدًا بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في كافة المجالات، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي نجح في المحافظة على وقف إطلاق النار والتمسك بوحدة التراب الليبي.

كما أكد المنفي، عراقة الحضارة الليبية وتاريخها الطويل الممتد عبر الحقب الزمنية المختلفة، وأن المجلس سيعمل على إقامة انتخابات حرة ونزيهة، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين ليبيا وإيطاليا في محاربة الهجرة غير الشرعية، بما يخدم مصلحة البلدين.

وكانت إيطاليا منحت السبت الماضي، زورقين لخفر السواحل الليبي، في إطار تعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتثير جدلًا في مدينة مادزارا ديل فالّو في جزيرة صقلية، المدينة التي بها أحد أكبر أساطيل الصيد في البحر الأبيض المتوسط.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "لا سيتشيليا" الإيطالية، حينها، أنه تم تسليم الزورقين في مدينة ميسينا بصقلية كجزء من اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين، في إطار خطة "دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا" التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزورقان يندرجان، بعد عمليات إعادة التأهيل والكفاءة من قبل عمال وكالة الصناعات الدفاعية، في إطار الاتفاق الفني الموقع بين وزارة الداخلية الليبية والمديرية المركزية للهجرة وشرطة الحدود ووكالة الصناعات الدفاعية الإيطالية.

المجلس الرئاسي الليبي