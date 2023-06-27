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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير مرقص يكشف لـ"الشاهد" تعرضه للمضايقة والابتزاز خلال عمله نائبا لمحافظ القاهرة

سمير مرقص
سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إنه تم تعينه نائبًا لمحافظ القاهرة في أغسطس 2011، وعرض عليه الأمر المستشار محمود عطية، وزير التنمية المحلية، مؤكدًا أنه لم يكن يعرفه أو سبق والتقى به.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج"الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حلف اليمين أمام المجلس العسكري بحضور المشير طنطاوي رحمه الله، ورئيس الوزراء وقتها عصام شرف، مؤكدًا أن ما حمسه على ذلك وقبوله للمنصب هو حرصه على تنوع الدولة، و خوفه من سابقة حضور القبطي، وحتى تكون الدولة المصرية بما تمثله من تنوع حاضرة.

استدعائه للاستجواب

وأشار إلى أنه خلال عام في 2011 عملوا نوع من أنواع الاستجواب له، موضحًا أنه ليس ضده، ولكنه اكتشف أنها استجوابات شكلية وامتنع عن الحضور، وكان يرسل شخص من رؤساء الأحياء؛ لأنه شعر أن فيها نوعًا من المضايقة والابتزاز، وطلب خدمات مباشرة، وحدث ذلك مرتين معه.

سمير مرقص نائبا لمحافظ القاهرة المضايقة الابتزاز خدمات مباشرة استدعائه للاستجواب

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