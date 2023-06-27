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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الفائز بتوقيع جوارديولا في معبد إدفو يكشف تفاصيل "لقاء العمر" (خاص)

المشجع
المشجع

حصل الشاب أحمد كامل على توقيع من المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على قميصه، في أثناء زيارة الأخير لمعبد إدفو في أسوان.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للمدرب العالمي وهو يوقّع على قميص الشاب أحمد كامل بين أعمدة معبد إدفو.

"الدستور" التقت أحمد كامل، الذي قال إنه من محبي جوارديولا ومن عشاق مانشستر سيتي، ويشجع النادى منذ 13 عاماً تقريباً.

وأضاف كامل أنه كان يتمنى لقاء جوارديولا والتقاط صورة معه. وأوضح: "هو أعظم مدرب في العالم".

وتابع أن عمله داخل معبد إدفو ينتهي في الساعة الثانية عشرة ظهراً، لكن بعد علمه أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأسرته في المعبد، قرر عدم المغادرة.

وزاد: "كان عندي يقين إني هتصوّر معاه مع إن ممكن يكون الأمر صعب شوية لكن كان عندي يقين قوي، وقلت لازم أقعد لأن جوارديولا هييجي مرة في العمر".

وأشار إلى أن الارتياح بدا على جوارديولا وأسرته أثناء زيارة المعبد،وأنه لم يكن يريد إزعاجه أثناء جولته فانتظر  بعد انتهائها، وطلب من المدرب الإسباني التقاط صورة معه والتوقيع على قميصه.

وفي سعادة، قال: "كنت فرحان جداً إنه جاي إدفو. ولفت إلى أن جوارديولا كتب على قميصه بالإسبانية "خالص تحياتي".

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إدفو الإسباني بيب جوارديولا المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدرب الإسباني مشجع معبد ادفو مانشيستر سيتى

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