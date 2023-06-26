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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاثنين، وفدًا من كنائس بورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، ورجال الكنيسة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى.

وقدم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، التهنئة للمحافظ وجميع أهالى بورسعيد بمناسبة عيد الأضحى، مؤكدًا أن "أشقاءنا المسلمين دائمًا لهم السبق فى القيام بتقديم التهانى أثناء الأعياد"، مشيدًا بـ"روح الأخوة والمحبة التى تجمع بين نسيج الوطن الواحد".

وقدم محافظ بورسعيد الشكر للأنبا تادرس ورجال الكنيسة على التهنئة بحلول عيد الأضحى، مؤكدًا روح المحبة والمودة التى تجمع شركاء الوطن الواحد.

أضاف أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه "ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات"، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن ويعيد الله الأعياد على مصرنا فى خير وسلام.

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الاجتماعي استقبل الأضحي المبارك الأنبا تادرس مطران بورسعيد الأخوة والمحبة

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