ماس كهربائي ينهي حياة شاب بالفيوم

لقي شاب في منتصف العقد الثالث من العمر مصرعه، وذلك نتيجة حدوث صعق كهربائي، بقرية منشأة بغداد بدائرة محافظة الفيوم، حيث جرى نقل الشاب إلى استقبال مستشفى التامين الصحي، ليتبين وفاة الشاب، وجرى نقله لمشرحة مستشفى التامين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطه الفيوم ، يفيد بمصرع شاب نتيجة صعق كهربائي، أثناء عمله وذلك نتيجة حدوث صعق كهربائي، ليجري نقله إلى استقبال مستشفى التامين الصحي بالفيوم، ومنها لمشرحة المستشفي.

بانتقال مباحث مركز شرطة الفيوم إلي موقع البلاغ، وكذلك المستشفى تبين وفاة شاب يدعى "محمد عويس"، 35 سنة، أصيب بصعق كهربائي، نتيجة لحدوث ماس كهربائي، وجرى إيداع جثة الشاب في ثلاجة الموتى بمستشفى التامين الصحي ، تحت تصرف جهات التحقيق التي إمرة بتسليم الجثمان لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

وينتظر العشرات من أهالي القرية، لحين وصول الجثمان من المشرحة، لأداء صلاة الجنازة عليه، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بالقرية.