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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الحماية المدنية" تواصل البحث عن ضحايا انهيار عقار الإسكندرية

واصل رجال الحماية المدنية بالإسكندرية البحث عن ضحايا عقار سيدي بشر ورفع انقاض العقار المنهار لأكثر من 12ساعة عمل متواصل، وذلك أملًا في استخراج ناجين من اسفل الأنقاض.

شهد موقع الحادث بشارع خليل حمادة بنطاق حي المنتزة أول شرق الإسكندرية، تواجد جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، ورجال الأمن والصحة والتضامن، حيث تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتم فرض كردون أمني حول محيط العقار لإبعاد المارة عن موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن 4 حالات إصابات بسيطة وتم تلقيهم العلاج بالمستشفيات وخروجهم عقب استقرار حالتهم، كما تم انتشال ضحية واحدة حتى الآن لشاب يبلغ من العمر 22 عامًا.

وأكد المحافظ أننا نتابع لحظة بلحظة جهود الأجهزة والجهات المعنية في رفع الأنقاض، مشيرًا إلى أنه جاري الإسراع من أعمال رفع الأنقاض بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية.

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رجال الحماية المدنية الإسكندرية ضحايا عقار سيدي بشر موقع الحادث انهيار عقار

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