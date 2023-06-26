"الداخلية" تحتفل باليوم الدولى لمكافحة المخدرات

احتفلت وزارة الداخلية باليوم الدولى لمكافحة إستخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها الموافق السادس والعشرين من يونيو من كل عام.

يأتى ذلك فى إطار سياسة الوزارة لحماية المجتمع من سموم المخدرات التى تعد إحدي أدوات تدمير المجتمعات، كما أكدت الوزارة أهمية تفعيل آليات التعاون الدولى الأمنى لمكافحة هذه الآفة الخطيرة العابرة للحدود، والعمل على كشف مناطق الإنتاج وخطوط وأساليب التهريب المستحدثة.

وتقوم أجهزة المكافحة بالوزارة على الرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدى لها فى مهدها، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها لضبط العناصر الإجرامية الضالعة فى الإتجار بالمواد المخدرة.. وإيماناً من الوزارة بأهمية توعية المجتمع بمخاطر المخدرات يتم عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المواد المخدرة وأثارها السلبية على المجتمع، بالإضافة إلى حرص وزارة الداخلية على المشاركة فى المؤتمرات وورش العمل الدولية والإقليمية ذات الصلة بتطوير آليات مكافحة المخدرات.

كان لتلك الجهود أعظم الأثر فى وأد محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من أثارها السلبية وتداعياتها، وهو ما يعد تتويجاً لجهود وزارة الداخلية، وتأكيداً على يقظتها وقدرتها على حماية البلاد من محاولات الجلب والتهريب.

يأتي ذلك إنطلاقاً من الاستراتيجية الأمنية المعاصرة التى تتخذها وزارة الداخلية، والتى ترتكز فى أحد محاورها على حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ورفع الوعى بأضرار تعاطى المخدرات، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ومسببات الإدمان وكيفية الوقاية منها.