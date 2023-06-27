أبرزهم ريم مصطفى وبيج رامى.. إطلالات مميزة لضيوف الشرف فى سينما العيد

يظهر عدد كبير من نجوم الفن، خلال أحداث أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، في مشاهد مؤثرة في طبيعية الاحداث.

ويظهر ضمن أحداث فيلم “بيت الروبي"، الذي يخوض بطولته النجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز عدد من ضيوف الشرف، وهم كل من: الفنان محمد عبد الرحمن توتا والفنان مصطفى أبو سريع والبلوجر والفنان محمود السيسي، والفنان شريف الدسوقي، والإعلامية منى الشاذلي، والفنان طه الدسوقي.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

فيما يظهر خلال أحداث فيلم “مستر أكس" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي عدد كبير من ضيوف الشرف وهم كل من بيج رامي، والنجمة ريم مصطفى، والنجم أكرم حسنى، والنجم عمرو يوسف، والفنانة مى عمر، ومصطفى خاطر، ورانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، محمود الليثى، وعلاء مرسى، طاهر أبو ليلة، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم.

كما يظهر عدد من نجوم الرياضة وهم كل من بيج رامي، والإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، وكابتن مجدي عبد الغني نجم فريق الأهلي السابق.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

ويظهر ضمن احداث الفيلم السينمائي تاج الذي يخوض بطولته النجم تامر حسني كل من الفنان احمد بدير، والفنانة ساندي، ووالتيك توكر الالماني نويل روبنسون.

تدور الأحداث حول تامر حسنى الذى يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته فى مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه فى عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية.

ويضم فيلم البعبع للنجم أمير كرارة عدد كبير أيضا من ضيوف الشرف وهم كل من الفنانة: أنعام سالوسة، والفنانة رحاب الجمل، واللاعب محمد زيدان.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.