سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

مع بداية وقفة عرفات شغل بال المسافرين إلى المملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهد سعر الريال السعودي، استقرارًا أمام الجنيه المصري، ببداية تعاملات اليوم، وذلك طبقًا لآخر تحديث وارد من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي وفي البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27- 6- 2023 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك



وننشر أسعار الريال السعودي يوم وقفة عرفة في البنوك المصرية، طبقًا لآخر تحديث وارد من خلال شاشات عرض أسعار العملات في بعض البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 يونيو في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 يونيو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 يونيو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 يونيو في البنك الأهلي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

وطرح موقع بنك أبو ظبي التجاري سعر الريال السعودي بقيمة: 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي إلى: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.