الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى:

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الرقم القومى يرجى إتباع هذه الإجراءات .

- الدخول الى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا).

- القيام بالضغط على الزر الخاص باختيار بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

- كتابة بيانات الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب.

- تضمين الملف "رفع" كافة الأوراق المطلوبة ومنها الشهادة المرضية وغيرها من الأوراق.

- كتابة عنوان مقدم الطلب بشكل تفصيلي كما هو مدون في بطاقة الرقم القومى.

- الضغط على تقديم الطلب

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2023

كارت الخدمات المتكاملة يمنح صاحبه العديد من المميزات التى توفرها له وزارة التضامن الإجتماعى ومنها ما يلى :

- إمكانية الجمع بين معاشين

- تخفيضات على وسائل النقل والمواصلات العامة

-التعيين بنسبة 5%؜ من عدد العاملين، والدمج في المدارس والجامعات

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات

- الإعفاء من الضرائب، والحصول على مسكن حكومي مناسب

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية

- الكشف المجاني في المستشفيات

- تمنح بطاقة الخدمات المتكاملة لصاحبها ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة

- تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، الدمج في المعاهد والجامعات

تحديد نوع الإعاقة من خلال لون كارت الخدمات المتكاملة 2023

حددت وزارة التضامن الإجتماعى عدة ألوان لكارت الخدمات المتكاملة حيث أن كل لون يعبر عن شدة الإصابة أو مدى الإعاقة ، حيث أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى أن اللون الأزرق بكارت الخدمات المتكاملة يدل على الإعاقات بالغة الشدة، كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى أن اللون الأخضر هو الذى يشير إلى الإعاقات المتوسطة، بينما يشير اللون الأرجواني لكارت الخدمات المتكاملة على أن الإعاقة بسيطة.