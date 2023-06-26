"تضامن الإسكندرية": 16 أسرة كانوا يقيمون بعقار ميامى وقت انهياره

تواجد فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بقيادة الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، وفريق إدارة المنتزه وفرق الإغاثة والطوارئ لجمعية الهلال الأحمر المصري، وبعض الجمعيات الأهلية بموقع العقار رقم 5 شارع خليل حماده ميامي والذي انهار صباح اليوم.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة إنه بناءً على الإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة بانهيار العقار توجه فريق الإغاثة بالمديرية وتم المعاينة والحصر، حيث تبين أن العقار مكون من 14 طابقًا منها 6 أدوار مقيمين والباقي مستأجرين، وتم استخراج 4 مصابين، وتم نقل حالتي إصابة إلى مستشفي شرق المدينة، وحالتين أخريين إصابة بسيطة إلى مستشفي مارمرقس، وتم استخراج أول حالة وفاة لشاب يبلغ من العمر 22 عامًا.

أشارت إلى أن الحصر أسفر عن وجود 16 أسرة كانت تقيم بالعقار وتم انهيار منتصفه، وتم التنسيق مع الجمعيات الخيرية لتقديم مساعدات ماديه وعينية، وتم توزيع 250 وجبة وعصائر ومياه، وتم توزيع مبالغ مالية، مع استكمال المتابعة بموقع الحادث من جانب مديرية التضامن والجهات المعنية.