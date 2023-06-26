ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن الإسكندرية": 16 أسرة كانوا يقيمون بعقار ميامى وقت انهياره

عقار الإسكندرية المنهار
عقار الإسكندرية المنهار

تواجد فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بقيادة الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، وفريق إدارة المنتزه وفرق الإغاثة والطوارئ لجمعية الهلال الأحمر المصري، وبعض الجمعيات الأهلية بموقع العقار رقم 5 شارع خليل حماده ميامي والذي انهار صباح اليوم.

FB_IMG_1687803306685

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة إنه بناءً على الإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة بانهيار العقار توجه فريق الإغاثة بالمديرية وتم المعاينة والحصر، حيث تبين أن العقار مكون من 14 طابقًا منها 6 أدوار مقيمين والباقي مستأجرين، وتم استخراج 4 مصابين، وتم نقل حالتي إصابة إلى مستشفي شرق المدينة، وحالتين أخريين إصابة بسيطة إلى مستشفي مارمرقس، وتم استخراج أول حالة وفاة لشاب يبلغ من العمر 22 عامًا.

FB_IMG_1687803294477

أشارت إلى أن الحصر أسفر عن وجود 16 أسرة كانت تقيم بالعقار وتم انهيار منتصفه، وتم التنسيق مع الجمعيات الخيرية لتقديم مساعدات ماديه وعينية، وتم توزيع 250 وجبة وعصائر ومياه، وتم توزيع مبالغ مالية، مع استكمال المتابعة بموقع الحادث من جانب مديرية التضامن والجهات المعنية.

فريق الإغاثة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية فرق الإغاثة والطوارئ إنهيار منتصف العقار إنهيار عقار ميامي

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف تفاصيل عن أولى ضحايا عقار سيدى بشر المنهار (صور)

نجاح لا ينكره أحد.. خبراء: طفرة فى القطاع الزراعى.. وقفزة غير مسبوقة فى الصادرات

قرار رئاسى بالعفو عن عدد من السجناء بمناسبة عيد الأضحى

حكاية المحضر رقم 10026.. ماذا حدث قبل انشطار عقار الإسكندرية؟ سكان يتحدثون (فيديو)

تفاصيل مثيرة في مقتل شاب على يد جاره بدار السلام

رسميًا.. أوتريخت الهولندي يضم موهبة العراق زيدان إقبال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟