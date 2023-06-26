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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من العرض الخاص لـ"البعبع".. ياسمين صبري: "أجسد دور فتاة بسيطة"

ياسمين صبري
ياسمين صبري

وصلت الفنانة ياسمين صبري، منذ قليل، للمشاركة في العرض الخاص لفيلم “البعبع” الذي تخوض بطولته بمشاركة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه غدًا الثلاثاء، بجميع السينمات بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاضحى.

وأعربت “ياسمين” في تصريح خاص لـ"الدستور" عن سعادتها بالمشاركة في بطولة العمل بالتعاون مع نجم بحجم أمير كرارة، مشيرة إلى أنها تجسد دور فتاة بسيطة تتعرض للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، مؤكدة ان الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف، متمتية أن ينال اعجاب الجمهور.

 

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

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