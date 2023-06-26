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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إعلام الشيوخ" يطالب بتنشيط الاستثمار الخاص فى المجال السياحى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الكاتب الصحفى محمود مسلم، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بتنشيط الاستثمار الخاص فى المجال السياحى وحل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى القطاع السياحى خاصة فى مجالى الإنشاءات والتسويق السياحى.

 

جاء ذلك فى تقرير اللجنة البرلمانية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2024/2023 لقطاع السياحة والآثار، والتى وافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

 

ومنح القانون رقم 2 لسنة 2021 الخاص بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عددًا من الاختصاصات الهامة للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام وتشمل الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية، كل الخدمات الثقافية، الملكية الفكرية، الفنون والآداب، السياحة والآثار، والمناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.

 

يأتى ذلك إلى جانب اختصاصات اللجنة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وكل وسائل التواصل الاجتماعى، شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والآثار والثقافة والصحافة والإعلام، تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.

 

لجنة الثقافة والسياحة الكاتب الصحفي محمود مسلم اللجنة البرلمانية التراثية العالمية المجلس النيابى عبد الوهاب عبد الرازق

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