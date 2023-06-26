ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إنجازات 10 سنوات.. فيلم تسجيلي يرصد جهود الدولة في ملف بناء المدن الجديدة

المدن الجديدة
المدن الجديدة

عرضت قناة dmc، فيلمًا تسجيليًا عن أهم إنجازات الدولة في مجال بناء المدن الجديدة، وعقد مقارنة بين الصورة الآن والصورة قبل 30 يونيو.

وأشار إلى أن الصورة قبل ذلك كانت عبارة عن زحام وتكدس عمراني ومروري ووضع غير مستقر، لكن الشعب كان صاحب القرار، والكلمة كانت هي المصير لكل المصريين، وحتى نعود للتعمير كان لابد من ثورة من أجل التغيير.

وكشف الفيلم أنه تم بناء مليون و390 ألف وحدة سكانية وفي طريقنا أن نبني 2 مليون و 240 ألف وحدة سكنية من إسكان اجتماعي ومتوسط ومتميز في جميع محافظات مصر.

المدن الجديدة والذكية

تم بناء وتطوير العديد من المدن الجديدة الذكية ومن أهمهم العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، الجلالة، المنصورة الجديدة وغيرهم الكثير من المدن الجديدة والذكية وكل هذا من أجل شعب يستحق أن يعيش بعزة وكرامة وأمن واستقرار ولرفع مكانة مصر وسط العالم كله، 30 يونيو حلم يتحقق. 

إنجازات الدولة بناء المدن الجديدة الذكية 30 يونيو العاصمة الإدارية الجديدة المنصورة الجديدة

مواد متعلقة

خبير تخطيط عمرانى: المدن الجديدة بعد ثورة 30 يونيو كانت أمرًا حتميًا

تفاصيل اجتماع الوحدات الفرعية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة بعض المدن الجديدة

"الإسكان" تناقش موقف تنفيذ مشروعات بأجهزة المدن الجديدة

سليمان وهدان: نحتاج زيادة عدد الدوائر وتمثيل المدن الجديدة داخل البرلمان

جمعية مستثمري بدر: تعظيم الاستفادة من مجالس الأمناء ضرورة لتنمية المدن الجديدة

الأكثر قراءة

"ماتوا حاضنين بعض".. تفاصيل مقتل مواطن وزوجته على يد شقيقه بالجيزة

الصحة: انتشال جثمان ضحية ومصابين من تحت أنقاض عقار سيدى بشر

بوتين يوجه رسالة شكر إلى عسكريى فاجنر: لديكم إمكانية خدمة روسيا أو العودة لأهلكم

زوجه عامل أوسيم المقتول على يد ترزي: ضربه بالمقص في رقبته

"تضامن الإسكندرية": 16 أسرة كانوا يقيمون بعقار ميامى وقت انهياره

مصرع شخص وإصابة 17 على طريق أسيوط الغربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟