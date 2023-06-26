محمد زيدان أبرز الحضور.. انطلاق العرض الخاص لفيلم "البعبع" (فيديو)

حرص النجم محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم، على حضور العرض الخاص للفيلم السينمائي “البعبع” للنجم امير كرارة والمقام حاليا بأحد السينمات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

وقال “زيدان” إن صداقة قوية تجمع بينه والنجم امير كرارة، مُشيرًا إلى أنه متابع جيد لجميع أعمال “كرارة" الفنية.

كما وصل الفنان محمد عبد العزيز، منذ قليل، للمشاركة في العرض الخاص لفيلم “البعبع”، ليكون أول الحضور على الريد كاربت.

وأعرب “عبد العظيم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن سعادته بالمشاركة في العمل، مشيرًا إلى أنه يظهر بشكل جديد ومختلف عما قدمه من قبل خلال مسيرته الفنية، مؤكدا انه استمتع بالتعاون مع المخرج حسين المنباوي والنجم امير كرارة والنجمة ياسمين صبري وكل فريق العمل.

ويتنافس أمير كرارة بفيلم “البعبع” في سباق أفلام عيد الأضحى، مع 3 أفلام أخرى وهم “بيت الروبي” و"تاج" و"مستر اكس".

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.