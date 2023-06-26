ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد زيدان أبرز الحضور.. انطلاق العرض الخاص لفيلم "البعبع" (فيديو)

امير كرارة ومحمد
امير كرارة ومحمد زيدان

حرص النجم محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم، على حضور العرض الخاص للفيلم السينمائي “البعبع” للنجم امير كرارة والمقام حاليا بأحد السينمات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

وقال “زيدان” إن صداقة قوية تجمع بينه والنجم امير كرارة، مُشيرًا إلى أنه متابع جيد لجميع أعمال “كرارة" الفنية.

كما وصل الفنان محمد عبد العزيز، منذ قليل، للمشاركة في العرض الخاص لفيلم “البعبع”، ليكون أول الحضور على الريد كاربت.

وأعرب “عبد العظيم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن سعادته بالمشاركة في العمل، مشيرًا إلى أنه يظهر بشكل جديد ومختلف عما قدمه من قبل خلال مسيرته الفنية، مؤكدا انه استمتع بالتعاون مع المخرج حسين المنباوي والنجم امير كرارة والنجمة ياسمين صبري وكل فريق العمل.

ويتنافس أمير كرارة بفيلم “البعبع” في سباق أفلام عيد الأضحى، مع 3 أفلام أخرى وهم “بيت الروبي” و"تاج" و"مستر اكس".

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

received_591064286390536
received_3425315301130795
received_641716611343163
إخراج حسين المنباوي أفلام عيد الأضحى المقبل افلام عيد الأضحى فيلم البعبع بطولة أمير كرارة محمد عبد الرحمن توتا محمد زيدان

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف تفاصيل عن أولى ضحايا عقار سيدى بشر المنهار (صور)

نجاح لا ينكره أحد.. خبراء: طفرة فى القطاع الزراعى.. وقفزة غير مسبوقة فى الصادرات

قرار رئاسى بالعفو عن عدد من السجناء بمناسبة عيد الأضحى

حكاية المحضر رقم 10026.. ماذا حدث قبل انشطار عقار الإسكندرية؟ سكان يتحدثون (فيديو)

تفاصيل مثيرة في مقتل شاب على يد جاره بدار السلام

رسميًا.. أوتريخت الهولندي يضم موهبة العراق زيدان إقبال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟